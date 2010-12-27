Петербургские следователи раскрыли дело об убийстве 17-летней давности

В 2002 году задержанный застрелил трех человек.

Следственный комитет раскрыл преступление, совершенное в 2002 году, в ходе расследования уголовного дела по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Об этом сообщили на официальном сайте ГСУ СК РФ по Ленинградской области.

Полиция задержала подозреваемого мужчину 1969 года рождения, ранее судимого за аналогичное преступление. Все эти годы он скрывался в других регионах РФ и других странах, 19 октября его нашли в Пензе.

По данным следствия, в ночь на 2 июня 2002 года на перекрестке проспекта Солидарности и улицы Подвойского задержанный выстрелил из неустановленного оружия не менее семи раз в троих мужчин. Один из них скончался на месте происшествия, еще двое умерли в больнице.

Подозреваемый находится под стражей, расследование продолжается.

Ранее обвиняемый рассказал на следственном эксперименте, как он убил 9-летнюю девочку из Саратова.

Фото: Piter.TV