Предполагаемый убийца мертв.

В Подмосковье мужчина зарезал жену и двух дочерей. Об этом журналистам сообщила помощник главы регионального главка Следственного комитета Ольга Врадий. По информации чиновницы, тела четырех жертв найдены в многоэтажном здании Щелкова. Установлено, что погибшими являются женщина 40 лет, дети 17-ти и 11-ти лет и 42-летний мужчина без видимых повреждений. У всех погибших, кроме последнего, зафиксированы множественные колото-резанные ранения в области груди. Рядом с мужчиной находилась бутылка из-под уксусной кислоты.

В ходе осмотра изъяты ножи и иные предметы, имеющие значение для следствия, а также смывы. Назначены судебно-медицинские и молекулярно-генетические экспертизы, планируется назначение посмертной психолого-психиатрической. Ольга Врадий, представитель СК РФ

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве. В Telegram-канале LifeShot рассказали, что предполагаемым преступником является 42-летний уроженец Таджикистана Фируз Ёров. Он якобы мог поссориться с женой из-за ставок на спорт. Мужчина мог лишить жизни сначала супругу Юлию, а после - детей. Тела пролежали в квартире ориентировочно с конца апреля. Оперативникам пришлось вскрывать двери в запертое помещение. В СМИ узнали о том, что подозреваемый в убийстве работал главой управления департамента развития в телекоммуникационной компании.

Подозреваемые в стрельбе по ребенку задержаны в Кингисеппе.

Фото: Telegram/LifeShot