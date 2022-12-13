  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:09
149
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Подмосковье мужчина устроил стрельбу из автомата с балкона многоэтажного дома

0 0

Подозреваемый задержан сотрудниками МВД РФ.

Россиянин открыл стрельбу из автомата с балкона многоэтажного жилого дома в подмосковной деревне Голубое. Об этом журналистам рассказали представители правоохранительных органов по региону. Известно, что в полицию поступило сообщение от местных жителей о звуках, напоминающих хлопки. На текущий момент установлено, что огонь велся из охолщенного оружия. Злоумышленник задержан. С ним проводятся оперативные действия.

Сотрудники полиции на месте, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Информация о пострадавших не поступала.

пресс-служба МВД по Московской области

В столице Азербайджана произошла перестрелка.

Фото и видео: Telegram / SHOT

Теги: голубое, мвд, подмосковье, стрельба
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии