В Подмосковье мужчина устроил стрельбу из автомата с балкона многоэтажного дома

Подозреваемый задержан сотрудниками МВД РФ.

Россиянин открыл стрельбу из автомата с балкона многоэтажного жилого дома в подмосковной деревне Голубое. Об этом журналистам рассказали представители правоохранительных органов по региону. Известно, что в полицию поступило сообщение от местных жителей о звуках, напоминающих хлопки. На текущий момент установлено, что огонь велся из охолщенного оружия. Злоумышленник задержан. С ним проводятся оперативные действия.

Сотрудники полиции на месте, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Информация о пострадавших не поступала. пресс-служба МВД по Московской области

В столице Азербайджана произошла перестрелка.

Фото и видео: Telegram / SHOT