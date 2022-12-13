Ирина Волк рассказала об изъятии крупной партии запрещенных веществ в регионе.

В Подмосковье изъяли более 51 килограмма героина и пять килограммов гашиша. Об этом журналистам рассказала официальный представитель российских правоохранительных органов Ирина Волк. Чиновница отметила, что стоимость изъятых запрещенных веществ составила порядка 150 миллионов рублей на "черном рынке". Этот нелегальный товар находился на арендованной квартире у подозреваемого мужчины.

Наркотические средства были спрятаны в детских кроватках, а также на кухне и балконе. Объем изъятой партии составляет около 80 тысяч разовых доз. Ирина Волк, пресс-секретарь МВД РФ

По предварительной информации от следственных структур, уроженец одной из республик ближнего зарубежья организовал в городском округе Лосино-Петровский склад с крупными партиями наркотиков. Эти вещества мужчина сбывал при помощи закладок-тайников, расположенных на территории Московской области. Дополнительно оперативники изъяли у фигуранта уголовного дела электронные весы, упаковочное оборудование и иные расходные материалы.

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Фото и видео: МВД России