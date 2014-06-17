Всего членами преступного сообщества было совершено не менее 16 тяжких и особо тяжких преступлений.

В Подмосковье будут судить банду за хищения квартир и убийства собственников жилья. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.

По данным следствия, пять членов преступного сообщества обвиняются в убийствах трех человек группой лиц из корыстных побуждений, хищении недвижимости, краже денег и транспортных средств. В период с 2014-го по 2021 год злоумышленники завладевали недвижимостью граждан мошенническим путем и в дальнейшим устраняли потерпевших. Всего членами преступного сообщества было совершено не менее 16 тяжких и особо тяжких преступлений.

Отмечается, что среди жертв выбирали одиноких людей, злоупотребляющих спиртными напитками. Им подмешивали в спиртное наркотические вещества. Объем уголовного дела составил 83 тома.

Ранее мы сообщали, что во Владимире директор риелторской фирмы подозревается в обмане 28 клиентов.

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