В Петрозаводск из Петербурга доставили 17 троллейбусов

Переданные машины – преимущественно модели ЗиУ-682 и БТЗ-52011 разных годов выпуска.

К 100-летию Республики Карелия Петербург безвозмездно отдал Петрозаводску 17 троллейбусов. Об этом сообщили в пресс-службе вице-губернатора Северной столицы Максима Соколова.

Передача троллейбусов стартовала во время новогодних праздников. Первые две машины прибыли в столицу Карелии 4 января. Преимущественно Петербург отдал Петрозаводску модели ЗиУ-682 и БТЗ-52011 разных годов выпуска. Все они находятся в хорошем техническом состоянии.

В 2020 году ГУП "Горэлектротранс" закупил 142 троллейбуса, 35 из них – троллейбусы с увеличенным автономным ходом.

Ранее мы писали, что петербуржцы выбрали логотип городского общественного транспорта.

Фото: пресс-служба администрации Петрозаводского городского округа