В историческом центре города "Ленсвет" обновит освещение на 11 улицах

Всего планируется заменить 15,4 километра аварийных проводов.

В пятницу, 28 февраля, стало известно, что в Петроградском районе "Ленсвет" обновит освещение на 11 улицах. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что специалисты уже успели установить почти три сотни современных светильников. Новые светильники появятся на улице Бармалеева, Подрезова, Подковырова, Полозова, Большая Зеленина и Большая Монетная, Введенской улице, Вяземскому переулку. В ближайшее время начнется по Ждановской улице, Съезжинской улице и Чкаловскому проспекту.

Отмечается, что в Петроградском районе запланировано 15,4 километра аварийных проводов.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцам предложили самим выбрать адреса для автостоянок.

Фото:pixabay