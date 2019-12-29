Петербуржцам предложили самим выбрать адреса для автостоянок

Городской центр управления парковками предложил петербуржцам самим выбрать места для автостоянок. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Автостоянки размещаются в зонах плотной жилой застройки и в общественных местах. Это огороженная территория с автоматизированной системой проезда через шлагбаум. На территории автостоянок есть видеонаблюдение, терминал автоматизированной оплаты, стойки въезда-выезда и электронное табло. За использование автостоянки взымается плата.
Горожане смогут отправить свои предложения по адресам до 30 апреля текущего года. Заявки принимаются по электронной почте pressa2@gcup.spb.ru
Ранее мы писали, что в Петербурге прекратится крупномасштабное строительство жилья.
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 1 )
Было бы неплохо перед строительством автостоянок опросить не только автомобилистов, но и жителей окрестных районов, включая не имеющих авто: их интересы не должны быть нарушены тоже.