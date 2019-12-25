В Петродворце мошенники заставили пенсионерку перевести 1 млн для "NFC"

В ожидании дивидендов женщина оформила кредиты в четырех разных банках.

Накануне в пятницу, 17 апреля, в полицию обратилась пожилая жительница Петродворца. Как стало известно Piter.TV, с февраля 2020 года по настоящее время, неизвестные с неустановленных телефонных номеров сообщали о полученных ею больших дивидендах при внесении денежных средств на счет ненастоящей фирмы "NFC".

В течение трех месяцев пенсионерка оформила кредиты в четырех отделениях местных банков на общую сумму более 1 миллиона рублей, после чего перевела деньги на счет "фирмы".

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщали о том, что неизвестная подожгла мусорный бак, расположенный неподалеку от дома №6/2 на улице Асафьева.

Фото: Piter.tv

Текст: Ксения Миронова