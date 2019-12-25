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В Петродворце мошенники заставили пенсионерку перевести 1 млн для "NFC"
Сегодня, 10:33
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arteliseev

В Петродворце мошенники заставили пенсионерку перевести 1 млн для "NFC"

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В ожидании дивидендов женщина оформила кредиты в четырех разных банках.

Накануне в пятницу, 17 апреля, в полицию обратилась пожилая жительница Петродворца. Как стало известно Piter.TV, с февраля 2020 года по настоящее время, неизвестные с неустановленных телефонных номеров сообщали о полученных ею больших дивидендах при внесении денежных средств на счет ненастоящей фирмы "NFC".

В течение трех месяцев пенсионерка оформила кредиты в четырех отделениях местных банков на общую сумму более 1 миллиона рублей, после чего перевела деньги на счет "фирмы". 

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщали о том, что неизвестная подожгла мусорный бак, расположенный неподалеку от дома №6/2 на улице Асафьева.

Фото: Piter.tv

Текст: Ксения Миронова

Теги: мошенники, петродворец
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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