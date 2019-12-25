В Петродворце мошенники заставили пенсионерку перевести 1 млн для "NFC"

Накануне в пятницу, 17 апреля, в полицию обратилась пожилая жительница Петродворца. Как стало известно Piter.TV, с февраля 2020 года по настоящее время, неизвестные с неустановленных телефонных номеров сообщали о полученных ею больших дивидендах при внесении денежных средств на счет ненастоящей фирмы "NFC".
В течение трех месяцев пенсионерка оформила кредиты в четырех отделениях местных банков на общую сумму более 1 миллиона рублей, после чего перевела деньги на счет "фирмы".
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее мы сообщали о том, что неизвестная подожгла мусорный бак, расположенный неподалеку от дома №6/2 на улице Асафьева.
Фото: Piter.tv
Текст: Ксения Миронова
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