В Петрикирхе на Невском проспекте вернулась копия утраченных башенных часов

Часы воссоздавали по архивных документам.

Лютеранской церкви святых Петра и Павла на Невском проспекте 29 октября вернули часы. Это копия исторических часов, которые были утеряны 19 лет назад во время реконструкции.

Восстановление башенных часов — механических и солнечных — занимались члены лютеранской общины. Для того, чтобы создать копию, неравнодушные граждане общались с бывшими сотрудниками церкви, изучали документы из городского архива, договаривались с производителями.

В 2018 году КГИОП одобрил возвращение часов, но только в том случае, если ведомству представят проект. Проектировка шла на средства от пожертвований. В 2019-м году документ удалось разработать и передать на согласование.

Сооружение поднимали с помощью крана.

Видео: Instagram / @kurmyshovanton

Фото: Петрикирхе