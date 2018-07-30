В Петергофе идет строительство комплекса кадетского корпуса СК РФ

Работы стартовали летом прошлого года.

Минобороны РФ возводит новый комплекс Петербургского кадетского корпуса СК РФ в Петродворцовом районе на Петергофской, 17. Ход работ проверил Тимур Иванов, замминистра обороны. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Идет реставрация части исторических зданий – их приспосабливают под нужды учебного заведения. Кроме того, строят и объекты с нуля. Речь идет о новом учебном корпусе с актовым залом, столовой, спортивным комплексом и общежитии на 420 мест.

Работы стартовали летом прошлого года. При строительстве планируют сохранить дух времени, что отразится на архитектуре и дизайне комплекса. При этом корпуса будут оснащать современными мебелью, оборудованием.

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Фото: пресс-служба КГА