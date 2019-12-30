В Петербурге арестовали водителя, насмерть сбившего двух подростков

Мужчина пробудет под стражей до марта.

Выборгский районный суд постановил заключить под стражу Алексея Бегунова, обвиненного в наезде на двух пешеходов и их последующих смертей, сообщили 9 января в объединенной пресс-службе судов города.

Как стало известно ранее, 7 января Бегунов сбил двух людей на пешеходном переходе у дома №9 по проспекту Тореза. Водитель не сбавил скорость и не уступил дорогу пешеходом. Из-за наезда на месте скончался 15-летний парень, а 16-летняя девушка в тот же день умерла в больнице от полученных травм.



Сам водитель признал вину, 8 января Бегунову предъявили обвинение.

Ранее суд продлил Григорию Слабикову домашний арест, но разрешил звонить супруге.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга