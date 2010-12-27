В Петербургских трех транспортных полицейских обвинили в сбыте наркотиков

Уголовные дела возбуждены по статьям "превышение должностных полномочий и "незаконный сбыт наркотиков.

В пятницу, 22 февраля, Калининский районный суд огласил меру пресечения 3 полицейским СПб-Финляндского ЛО МВД России и их подельнику. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Калининский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Юрия Афанасьева, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пп.б,г ч.4 ст.228.1 УК РФ и ч.1 ст.286 УК РФ, сроком по 20.04.2019 г. сказано в сообщении

Как оказалось, трое трнспортных правоохранителей разработали преступный план, который помог им увеличить "раскрываемость" наркопреступлений. Дело обстояло так: полицейские договорились с мужчиной, который неоднократно был судим за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, вынуждать горожан покупать вещества, а после новоиспеченного "покупателя" задерживали.

Уголовные дела возбуждены по статьям "превышение должностных полномочий" и "незаконный сбыт наркотиков".

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