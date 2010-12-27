Счастье оптом: Петербурженка родила четверню

В Петербурге роды принимали главный врач и 22 акушера.

В Северной столице 17 октября утром женщина родила четверню. Об этом сообщили в петербургском роддоме № 17.

Жительница Санкт-Петербурга родила троих девочек и одного мальчика. Известно, что все малыши родились недоношенными, в связи с этим врачам потребовалась приложить усилие. С раннего утра в родильном доме шли приготовления. Многоплодная беременность несла риск большого количества осложнений.

Роды принимал сам главврач и 22 акушера, об этом рассказала вице-губернатор Анна Митянина. По предварительным данным, жизни детей ничто не угрожает. Также врачи отметили, что впервые за 50 лет в родильном доме № 17 родилась четверня.