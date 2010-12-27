В Петербурге женщина пропала после дачи показаний

Петербурженка ушла с сотрудниками полиции на дачу показаний и пропала без вести

46-летнюю жительницу Санкт-Петербурга родные так и не дождались домой. Женщину пригласили в отдел полиции для дачи показаний откуда она больше не вернулась.

12 октября дочь исчезнувшей дамы подала заявление о розыске в полицию. Она сообщила, что ее мать 8 октября вместе с сотрудниками полиции ушла из дома на Ириновском проспекте. Она должна была дать показания по факту причинения ей телесных повреждений.

Сообщается, что женщина покинула участок, но дома больше не появилась. По факту ее исчезновения проводится проверка.