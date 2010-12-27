Со среды в Петербурге включат регулярное отопление

Губернатор Георгий Полтавченко поручил комитету по энергетике со среды, 4 октября, перейти на регулярное отопление. С завтрашнего дня потеплеет во всех домах города.

Пресс-секретарь губернатора Петербурга Андрей Кибитов сообщил в своем Twitter, что Георгий Потавченко поручил комитету по энергетике заняться регулярным отоплением в городе. Со среды, 4 октября, отопление начнут давать во все дома и здания Северной столицы на регулярной основе.

Ранее глава комитета говорил Андрей Бондарчук, что ведомство следит за прогнозами погоды, чтобы начать сезон. Однако петербуржцы все равно померзли несколько дней. При этом он подчеркивал, что жилой фонд и соцучреждения готовы к подключению отопления.

Ранее Рiter.tv сообщал, что отопительный сезон в Петербурге отложили из-за хорошей погоды.