В Петербурге отремонтировали набережную Смоленки и улицу Ильюшина

В ходе работ дорожники не забыли занизить бордюрные камни для маломобильных горожан.

В Петербурге закончился ремонт набережной реки Смоленки и улицы Ильюшина. Как сообщили в пресс-службе КРТИ 2 сентября, на набережной обновили нечетную сторону от Уральской улицы до проспекта Кима, а на Ильюшина – участок от проспекта Авиаконструкторов до Планерной улицы.

Ремонтом набережной занималось ООО "СК "Орион плюс", работы провели на 0,72 км проезжей части и тротуаров. Ремонт обошелся в 30,72 млн рублей. Улицу Ильюшина обновлял тот же "Орион плюс" при участии АО "АБЗ-Дорстрой": новый асфальт уложили на 18,3 км дороги и тротуара. Отмечается, что в ходе работ дорожники занизили бордюрные камни, чтобы маломобильным горожанам было удобнее передвигаться.

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Фото: пресс-служба КРТИ