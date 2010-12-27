В Петербурге завершился StandUp фестиваль

Мероприятие посетили более 85 тысяч человек.

В городе на Неве завершился StandUp фестиваль. Мероприятие собрало лучших представителей жанра не только из России, но и из Белоруссии, Казахстана, Хорватии, Ирландии, США, Индии, Аргентины и даже Австралии.

По словам комика Виктора Комарова, "Петербург идеальное место для такого фестиваля, летом он притягивает тех, кто хочет погулять, посмотреть город, а тут еще и десяток людей, которые могут их насмешить".

Площадками для StandUp Фестиваля стали 25 сцен, баров и концертных залов на улице Рубинштейна, Малой Садовой и на Главной сцене на Манежной площади.

Отметим, что за 3 дня мероприятия на последней побывало более 85 тысяч человек. Помимо прочего, фестиваль транслировали в сети "Вконтакте". Онлайн-концерты посмотрели 50 млн человек.

Событие получилось очень атмосферным и, на мой взгляд, с большим заделом на будущее. Я уверен, что формат фестиваля будет только расширяться и развиваться, давая начинающим комикам возможность вливаться в наше постоянно растущее стендап-коммьюнити отметил стендап-комик Руслан Белый

Программа фестиваля включала более 200 концертов начинающие комиков и хедлайнеров главных стендап-объединений страны.

StandUp Фестиваль мы начали проводить в Санкт-Петербурге 6 лет назад, и за это время он из маленького мероприятия, сцены которого были разбросаны по всему городу, перерос в огромную движуху, которую при этом нам удалось организовать очень компактно. К тому же, я думаю, главным итогом фестиваля стало то, что нам удалось создать огромную работающую платформу, благодаря которой самые разные стендаперы смогут развиваться и окончательно связать свою жизнь со стендапом. Некоторых из них зрители смогут увидеть уже в августе в новом сезоне шоу Stand Up на ТНТ продюсер фестиваля Андрей Левин

Отметим, что на фестивале также выступили уличные театры, фокусники, команды импровизаторов, музыкальные группы. Также на площадках были специальные лекции и мастер-классы. Мероприятие завершилось большим гала-концертом, в котором приняли участие победители и финалисты конкурсной программы.

Фото:пресс-служба фестиваля