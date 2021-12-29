В Петербурге завершили расследование дела о жестоком выбивании показаний

По версии следствия, 20 августа был жестоко избит родственник свидетеля преступления.

Завершено расследование уголовного дела о том, как двое иностранцев избили до полусмерти человека для того, чтобы были даны нужные им показания. Инцидент произошел летом 2021 года в Калининском районе Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Петербургу.

По версии следствия, 20 августа был жестоко избит родственник свидетеля преступления. Это было сделано, чтобы свидетель изменил свои показания.

Расследование закончено, в ближайшее время будет направлено в суд.

Также в суд поступило уголовное дело на профессора Матвеева, который отрицал Холокост.

Фото: Piter.tv