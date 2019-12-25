В Петербурге завершилась подготовка к Новому году

Оформление города проводили в три этапа.

Приготовления в Петербурге к Новому году завершились, сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Оформление города проходило в три этапа: к первому декабря украсили Невский, Московский и Приморский проспекты, Пулковское шоссе, Ушаковскую развязку; затем к 10 декабря разместили и подключили оборудование и подсветку в рамках основной программы; на третьем этапе (он завершился вчера) подготовили к подключению новогодние ели и Невский проспект. Ели засверкают вместе с главной новогодней елью на Дворцовой площади.

Специалисты оформили 190 адресов во всех районах: появилось более 3,8 тысячи элементов праздничного оформления.

Фото: Piter.tv