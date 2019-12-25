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В Петербурге завели уголовное дело после смерти режиссера Антона Милочкина
Сегодня, 13:10
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге завели уголовное дело после смерти режиссера Антона Милочкина

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Следствие выясняет, что стало причиной смерти.

В Петербурге возбудили уголовное дело после смерти режиссера Антона Милочкина. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Тело режиссера обнаружили 3 декабря в его же квартире по Каменноостровском проспекту. Его знакомые критик Павел Руднев и драматург Николай Коляда заявили, что Милочкин погиб "страшно".

Правоохранители выясняют, что стало причиной смерти. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 111 УК РФ.

Ранее мы сообщали о том, что СК просит арестовать подозреваемых в убийстве семьи в Волоколамске. По предварительным данным, семью убили несколько дней назад. Они перестали выходить на связь после того, как уехали из Москвы на дачу в Подмосковье. 

Фото: Милочкин/Facebook

Теги: режиссёр антон милочкин, смерть антона милочкина
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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