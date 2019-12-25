В Петербурге завели уголовное дело после смерти режиссера Антона Милочкина

Следствие выясняет, что стало причиной смерти.

В Петербурге возбудили уголовное дело после смерти режиссера Антона Милочкина. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Тело режиссера обнаружили 3 декабря в его же квартире по Каменноостровском проспекту. Его знакомые критик Павел Руднев и драматург Николай Коляда заявили, что Милочкин погиб "страшно".

Правоохранители выясняют, что стало причиной смерти. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 111 УК РФ.

Ранее мы сообщали о том, что СК просит арестовать подозреваемых в убийстве семьи в Волоколамске. По предварительным данным, семью убили несколько дней назад. Они перестали выходить на связь после того, как уехали из Москвы на дачу в Подмосковье.

Фото: Милочкин/Facebook