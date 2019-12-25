В Петербурге ушел из жизни театральный режиссёр Антон Милочкин

Причина смерти не уточняется.

В Петербурге скончался театральный режиссёр Антон Милочкин. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook рассказал критик Павел Руднев.

Руднев не уточнил причину смерти Милочина. Однако от заявил, что режиссер "погиб страшно".

Погиб страшно петербургский режиссёр Антон Милочкин. Мой ровесник. Антон был одним из тех режиссёров, который начинал делать современную пьесу до того, как это стало мейнстримом. Павел Руднев.

Также актёр и драматург Николай Коляда на своей строничке в соцсети "ВКонтакте" заявил, что Милочкин был убит. Отметим, что официального подтверждения этому пока не было.

Ранее мы сообщали о том, что политолога Валерия Соловья задержали в Петербурге. Соловей приехал 5 декабря в Северную столицу на встречу с активистами движения "Перемен", которой попытались помешать неизвестные.

Фото:Милочкин/Facebook, скриншот