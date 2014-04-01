В Петербурге заранее начали готовиться к следующему отопительному сезону

В первую очередь специалисты проведут испытания тепловых сетей.

Петербургские энергетики начали готовиться к предстоящему отопительному сезону, не дожидаясь окончания текущего. Как рассказали в пресс-службе комитета по энергетике, в первую очередь специалисты проведут испытания тепловых сетей, которые помогут выявить слабые места трубопроводов и провести своевременный ремонт.

До 27 апреля ГУП "ТЭК" проведет 51 проверку сетей в девяти районах города и Всеволожском районе Ленобласти, АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" возьмется за проверку труб семи районов города 31 марта, 7 и 14 апреля, а ООО "Петербургтеплоэнерго" в апреле испытает сети от котельной на Южной дороге. После этого теплоэнергетики проведут гидравлические испытания сетей на прочность и плотность, а в межотопительный сезон проведут плановые ремонты труб и центральных тепловых пунктов. К грядущей осени специалистам нужно подготовить 15 теплоэлектроцентралей, около 700 котельных, 370 центральных тепловых пунктов и свыше 8,8 тысяч километров тепловых сетей.

Горожан попросили сообщать о любых признаках повреждения коммуникаций по телефонам 004 и 112, а также предупредили о необходимости держаться подальше от мест парения и вытекания горячей воды.

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