В Петербурге заметили усеянное яблоками дерево

Фотографиями необычного явления поделились пользователи в соцсетях.

В группе "Типичный ПЕТРОГРАДСКИЙ [Чкаловская, Петроградка]" пользователи поделились фотографиями необычного природного явления.

Так, во дворе академии цифровых технологий петербурженка заметила дерево, усеянное яблоками. На фотографиях видно, что яблоня стоит совсем без листьев, но зато в плодах.

Пользователи в комментариях вспоминают песню Михаила Муромова "Яблоки на снегу" и не особо удивляются петербургской зиме.

Ранее на Piter.TV: петербуржцы недовольны оформлением елки у Исаакиевского собора.

Фото: "Типичный ПЕТРОГРАДСКИЙ [Чкаловская, Петроградка]"