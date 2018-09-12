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В Петербурге заметили усеянное яблоками дерево
Сегодня, 16:59
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EvaRaskol

В Петербурге заметили усеянное яблоками дерево

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Фотографиями необычного явления поделились пользователи в соцсетях.

В группе "Типичный ПЕТРОГРАДСКИЙ [Чкаловская, Петроградка]" пользователи поделились фотографиями необычного природного явления. 

Так, во дворе академии цифровых технологий петербурженка заметила дерево, усеянное яблоками. На фотографиях видно, что яблоня стоит совсем без листьев, но зато в плодах. 

Пользователи в комментариях вспоминают песню Михаила Муромова "Яблоки на снегу" и не особо удивляются петербургской зиме.

Ранее на Piter.TV: петербуржцы недовольны оформлением елки у Исаакиевского собора.

Фото: "Типичный ПЕТРОГРАДСКИЙ [Чкаловская, Петроградка]"

Теги: декабрь, дерево, природа, яблоки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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