В Петербурге заметили усеянное яблоками дерево

В группе "Типичный ПЕТРОГРАДСКИЙ [Чкаловская, Петроградка]" пользователи поделились фотографиями необычного природного явления.
Так, во дворе академии цифровых технологий петербурженка заметила дерево, усеянное яблоками. На фотографиях видно, что яблоня стоит совсем без листьев, но зато в плодах.
Пользователи в комментариях вспоминают песню Михаила Муромова "Яблоки на снегу" и не особо удивляются петербургской зиме.
Ранее на Piter.TV: петербуржцы недовольны оформлением елки у Исаакиевского собора.
Фото: "Типичный ПЕТРОГРАДСКИЙ [Чкаловская, Петроградка]"
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