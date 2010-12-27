Петербуржцы стали дольше жить: смертность сократилась на 2 %

При этом рождаемость в Северной столице осталась на низком уровне.

В правительстве Петербурга подвели итоги за 2017 год по рождаемости и смертности. Согласно отчету, смертность в Северной столице за год снизилась на 2 %, при этом рожать петербуржцы больше не стали. Об этом сообщил председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию Иван Филиппов.

По его словам, в 2017 году от болезней системы кровообращения умерло 655 человек из 100 тысяч людей, от новообразований, в том числе злокачественных — 254 человек из 100 тысяч, младенческая смертность составляет 3,6 случаев на одну тысячу родившихся живыми, в результате ДТП скончалось 6,3 тысячи людей на 100 тысяч населения.

При этом рождаемость в 2017 году рекорды 2016 года не побила. Два года назад в Петербурге родилось почти 73 тысячи детей, в 2017 — чуть больше 67 тысяч. Филиппов отметил, что это связано с низкой рождаемостью в 90-е годы, когда была та же тенденция к позднему материнству.

Ранее мы писали, что кризис снизил уровень притязаний и заставил россиян полюбить свою работу.

Фото: pixabay.com