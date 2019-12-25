В Петербурге зафиксировали самый низкий уровень безработицы в России

Второе место в этом списке заняла Москва.

В Петербурге по итогам первого квартала 2020 года зафиксирован самый низкий уровень безработицы. С января по март в Северной столице всего 1,5% трудоспособного населения испытывало проблемы с поиском работы. Об этом свидетельствуют данные Росстата, которые опубликовало RT.

На втором месте в этом списке оказалась Москва, где уровень безработицы за указанный период составил 1,6%. Следом идут Ямало-Ненецкий АО (1,8%) и Ханты-Мансийский АО (2,5%). Замыкает пятерку лидеров Московская область, где нетрудоустроенными оказались всего 2,6% населения.

При этом самый высокий уровень безработицы выявлен в регионах Северного Кавказа, а именно в Ингушетии (26,6%), Северной Осетии (14,1%), Дагестане (13,9%), Чечне (13,3%) и Карачаево-Черкесии (13,1%). По словам проректора Академии труда и социальных отношений Александра Сафонова, причиной этому стал большой процент молодого населения на Кавказе.

"Чем больше молодежи в регионе, тем больше и проблема с трудоустройством именно для этой категории", - пояснил он.

В среднем в первом квартале 2020 года уровень безработицы в России составил 4,6%. Это на 0,2% меньше, чем в прошлом году.

Ранее Росстат рассказал о росте инфляции в России.

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