В Петербурге задержали меняющих внешность автоугонщиков

Банда из трех человек угнала две дорогостоящие иномарки.

Петербургская полиция задержала банду автоугонщиков, похищавших дорогостоящие иномарки. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В феврале с парковки у дома на проспекте Науки пропала "Тойота Ленд Крузер Прадо", а в начале апреля с улицы Гжатской исчез "Лексус". Обе машины принадлежали женщинам, живущим в Калининском районе. Во обоим фактам возбудили уголовные дела об угоне.

Задержанными предполагаемыми угонщиками оказались 41-летний петербуржец, 40-летний уроженец Якутии и 45-летний житель Свердловской области. При обысках полиция изъяла технику для взлома автомобилей, мобильные телефоны, документы и ключи от похищенных иномарок, а также парики и одежда. Все члены банды были судимы ранее или попадали под внимание правоохранительных органов.

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