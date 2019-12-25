В Петербурге задержали замдиректора детдома за кражу 220 тысяч рублей у воспитанника

Она воспользовалась банковской картой, принадлежащей 17-летнему воспитаннику.

В Петербурге задержана сотрудница социального учреждения для детей. Она, используя свое служебное положение, похитила денежные средства воспитанника на общую сумму не менее 220 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Заместителя директора одного из социальных учреждений для детей задержали накануне на улице Карпинского. Женщина изобличена в том, что в период времени с 28.01.2020 по 15.03.2020, используя свое служебное положение, получив в свое пользование банковскую карту, открытую на имя 17-летнего воспитанника, перевела на свой счет денежные средства в размере не менее 140 тысяч рублей. Также с данной карты были совершены покупки на сумму не менее 80 тысяч рублей.

Злоумышленнице избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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Фото: Piter.TV