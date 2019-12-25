В Петербурге задержан мужчина с удостоверением фейковой организации

Его обвинили в мошенничестве.

В Санкт-Петербурге задержали жителя Выборга, который по удостоверению Военной судебной коллегии ЗВО пытался получить вознаграждение в обмен на якобы обеспеченную победу на тендерах Минобороны и Росгвардии. Об этом сообщил 47news.

Как оказалось, у так называемой "Военной коллегии ЗВО" нет ничего, кроме поддельного сайта, организация является фиктивной. Сам мужчина оказывал услуги за 35% прибыли от каждого контракта.

Его задержали во время передачи 300 тысяч рублей для захода на "силовое" поле. Мужчине предъявили обвинение в покушении на мошенничество.

Поймана мошенница, втридорога продавшая 91-летней блокаднице и ветерану таблетки-пустышки.

Фото: Piter.TV