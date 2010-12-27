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В Петербурге за опрос о минировании здания пожарного инспектора доставили в отдел полиции
Сегодня, 21:27
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nadezhda_sib

В Петербурге за опрос о минировании здания пожарного инспектора доставили в отдел полиции

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Работникам ТЦ показалось странным, что специалист задает вопросы о заминировании здания.

Сотруднице пожарно-спасательного отряда в Выборгском районе пришлось пообщаться с полицейскими после подозрительного поведения в торговом центре "Европолис". По словам работников ТЦ, женщина спрашивала о заминировании здания, а затем отправилась смотреть сериал, сообщила "Фонтанка.ру". 

После этого на место приехали правоохранители и пообщались со специалистом, после чего отпустили ее. 

В Смольном объяснили, что сотрудники пожарно-спасательных отрядов посещают здания, чтобы узнать, как прошла эвакуация. 

Напомним, с конца ноября из-за массовых сообщений о минировании зданий петербуржцев эвакуировали из судов, торговых, центров, университетов, больниц и других мест. 

Фото: pixabay.com 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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