В Петербурге за опрос о минировании здания пожарного инспектора доставили в отдел полиции

Работникам ТЦ показалось странным, что специалист задает вопросы о заминировании здания.

Сотруднице пожарно-спасательного отряда в Выборгском районе пришлось пообщаться с полицейскими после подозрительного поведения в торговом центре "Европолис". По словам работников ТЦ, женщина спрашивала о заминировании здания, а затем отправилась смотреть сериал, сообщила "Фонтанка.ру".

После этого на место приехали правоохранители и пообщались со специалистом, после чего отпустили ее.

В Смольном объяснили, что сотрудники пожарно-спасательных отрядов посещают здания, чтобы узнать, как прошла эвакуация.

Напомним, с конца ноября из-за массовых сообщений о минировании зданий петербуржцев эвакуировали из судов, торговых, центров, университетов, больниц и других мест.

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