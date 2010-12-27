Водитель "Хаммера", обстрелявший полицию на Коломяжском, пойдет под суд

В суде Петербурга рассмотрят дело водителя-рецидивиста, который устроил стрельбу по машине полиции.

В Приморском районном суде будет рассмотрено дело о покушении на здоровье и жизнь представителей полиции. Фигурантом расследования стал водитель "Хаммера", открывший стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов. Также местный житель Олег Малков обвиняется в незаконном обороте оружия. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов по региону.

Напомним, что инцидент произошел в марте 2018 года по Коломяжскому проспекту. Шофер иномарки начал отстреливаться от оперативников из бесствольного пистолета. В результате почти пострадал один из инспекторов ДПС: в его сторону вылетели две пули, пролетающие мимо цели. После этого сотрудники полиции устроили погоню за нарушителем. По "Хаммеру" сделали 36 выстрелов, но машина все же смогла уехать от преследования. Позже злоумышленника удалось найти и поймать.

С 4 марта преступник находится под стражей. Гражданин оказался ранее судим. Он отбывал наказание в тюрьме строгого режима за стрельбу по представителям МВД.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб