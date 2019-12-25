В Петербурге за один "квадрат" жилья придется отдать 200 тыс. рублей

За последние семь лет цены на недвижимость выросли в два раза.

В Петербурге вновь выросли цены на квартиры. За один квадратный метр теперь придется заплатить свыше 200 тыс. рублей. Об этом сообщили аналитики BN.

В новостройке "квадрат" обойдется в 205 тыс. рублей. Со вторичным жильем продешевить тоже не выйдет, квадратный метр в этом секторе стоит 201,4 тыс. рублей.

Как выяснили аналитики, за последние семь лет цены на недвижимость выросли в два раза. Только за последний месяц стоимость квадратного метра в новостройках подскочила на 4,5 процентов.

Ране на Piter.tv: названы районы с максимальным и минимальным ростом цен на недвижимость в новостройках.

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