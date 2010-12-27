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За год в Петербурге осветили более 300 детских и спортивных площадок
Сегодня, 14:17
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Rybka123

За год в Петербурге осветили более 300 детских и спортивных площадок

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Комитет получил из бюджета 57,8 млрд рублей

В Санкт-Петербурге за 2018 года осветили 315 детских и спортивных площадках. Об этом свидетельствует отсчет комитета по энергетике и инженерному обеспечению, предоставленный Смольному.

В ведомстве сообщили, что за прошлый год показатель реализации государственной программы составил 98,7%, что на 0,3% больше эффективности 2017 года. Всего комитет получил из бюджета 57,8 млрд рублей. Из них почти 13 млрд были потрачены инженерные работы на 103 объектах. По данным ведомства, в 2018 году на 19 объектах реконструировали тепловые сети, обновили обеспечение 7 центральных тепловых пунктов и установили новое наружное освещение на 315 детских и спортивных площадках.

Ранее Piter.TV писал о госзаказе дирекции транспортного строительства, которая ищет подрядчика для строительства новой улицы в Московском районе.

Фото: pixabay.com 

Теги: госпрограмма, комитет по энергетике и инженерному обеспечению, смольный, фонари
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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