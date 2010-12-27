В Петербурге за девять месяцев расселили около 3 тыс. коммуналок

В Петербурге расселили 2 906 коммунальных квартир.

В Санкт-Петербурге за 2017 год расселили более 7 тысяч семей из коммунальных квартир за девять месяцев.

В жилищном комитете Смольного рассказали, что за текущий год удалось расселить 7 369 семей. Отмечается, что 3124 семьи получили социальные выплаты на общую сумму 3 млрд 100 млн рублей для того, чтобы они смогли приобрести новое жилье.

Напомним, что Расселение коммунальных квартир производится из-за того, что помещение признано ветхим жильем, подлежит сносу или капитальному ремонту. В некоторых случаях квадратура жилища не соответствует нормам закона. Кроме этого перечень коммунальных квартир подлежащих расселению поясняет, какие помещения могут стать объектом программы, а какие нет.

Фото: "ВК" - "Дизайн Хрущевки"