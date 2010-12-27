Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
В Петербурге за девять месяцев расселили около 3 тыс. коммуналок
Сегодня, 16:50
0
Shdaria
362

В Петербурге за девять месяцев расселили около 3 тыс. коммуналок

0
 
 

В Петербурге расселили 2 906 коммунальных квартир.

В Санкт-Петербурге за 2017 год расселили более 7 тысяч семей из коммунальных квартир за девять месяцев. 

В жилищном комитете Смольного рассказали, что за текущий год удалось расселить 7 369 семей. Отмечается, что 3124 семьи получили социальные выплаты на общую сумму 3 млрд 100 млн рублей для того, чтобы они смогли приобрести новое жилье. 

Напомним, что Расселение коммунальных квартир производится из-за того, что помещение признано ветхим жильем, подлежит сносу или капитальному ремонту. В некоторых случаях квадратура жилища не соответствует нормам закона. Кроме этого перечень коммунальных квартир подлежащих расселению поясняет, какие помещения могут стать объектом программы, а какие нет.

Фото: "ВК" - "Дизайн Хрущевки"

Теги: коммуналки спб , новости общества , новости петербург , новости спб , петербург , программа расселения спб
Категории: Новости СПб Лента новостей

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5