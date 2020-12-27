Петербургский юрист вернул работу и зарплату с помощью приставов

В компании незаконно уволили мужчину и подделали его подписи на документах.

Судебные приставы Выборгского района Петербурга помогли незаконно уволенному юристу строительной компании вернуться на работу и получить зарплату. Как рассказали в пресс-службе УФССП по Петербургу, перед бывшим работником организация задолжала 1,1 млн рублей.

Известно, что компания незаконно уволила мужчину, подделав его подписи на документах. На принудительное исполнение к представителям власти поступили исполнительный лист о восстановлении юриста в должности, взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула, который составил 384 дня, а также компенсации морального вреда. Приставы уведомили строительную компанию о возбуждении производства, и спустя время с предприятия-должника списали деньги для юриста. Также мужчину восстановили в должности.

Ранее прокуратура проверила станцию, где мальчику поездом отрезало ноги.

Фото: Piter.TV