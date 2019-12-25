Приобрести чудо-браслет можно всего за 3 тыс. рублей.

В среду, 10 июня, стало известно о том, что в Петербурге вслед за Великобританией начали продавать устройства для "защиты" от 5G. Об этом сообщают "Невские новости".

На смену шапочкам из фольги пришли новые способы "защиты". Так, в интернете мошенники теперь предлагают некие девайсы-браслеты с тремя германиевыми шариками. Авторы чудо-браслета уверяют, что в нем также есть минерал "турмалин", неодимовый магнит, инфракрасный луч и отрицательный ион.

Планы по переходу на новый 5G по всему миру уже осуществляются. Скоро каждый город будет оснащен этой технологией пишет продавец.

Всех россиян, которые подвержены конспирологической теории о захвате мира через 5G спешат успокоить главврач частной скорой помощи Лев Авербах и профессор кафедры психиатрии и медицинской психологии СПбГУ Алексей Егоров. Специалисты отмечают, что в России в настоящий момент нет вышек с соответствующей связью, имеются лишь "пилотные зоны". Более того, по словам экспертов, 5G не опасна для людей. А все эти новые "гаджеты" придуманы мошенниками, которые наживаются на наивных гражданах.

Напомним, что теория о вреде 5G родилась в Великобритании на фоне эпидемии коронавируса. Некоторые граждане связали появление вируса с новым стандартом связи.

Ранее мы сообщали о том, что власти Петербурга провели опрос во "ВКонтакте" среди петербуржцев.

Фото:скриншот с Avito