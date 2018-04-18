“Гран-при” премии имени Сергея Курехина получили “Огни Урала”.

На Большой сцене БДТ наградили лауреатов в семи номинациях.

В Санкт-Петербурге вручили независимую премию в сфере современного искусства имени Сергея Курехина. Победители вышли на Большую сцену БДТ имени Товстоногова вечером 17 апреля.

В заявке на получение награды в семи номинациях в 2018 году приняли участие 74 проекта. В результате "Гран-при" ушло екатеринбургской индустриальной биеннале "Огни Урала". По мнению руководителя мероприятия Екатерины Курехиной. эта программа наиболее мощная по своему наполнению. Проект основан на либретто журналиста Николая Харитонова, создавшего произведение в 1932 году к одной из годовщин Октябрьской революции.

Напомним, что премия имени Сергея Курехина была основана в 2009 году в честь известного художника. Ее вручают музыкантам, деятелям искусства и арт-кураторам, которые продвигают творчество в массы и ищут новые формы проявления культуры в разнообразных формах и жанрах.

Видео и фото: Piter.tv

