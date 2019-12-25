В Петербурге впервые возьмут плазму у переболевших COVID-19

В Москве данный способ используют с середины апреля.

В четверг, 7 мая, стало известно о том, что в Петербурге впервые возьмут плазму у переболевших коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Известно, что в Городской больнице № 40 в Сестрорецке уже началось обследование доноров. Первый забор крови запланирован на 7 мая.

Отмечается,что при этом кровь не могут сдать дети и пожилые люди. Кроме того, этой услугой не смогут воспользоваться те, кто страдает инфекционными заболеваниями.

Ранее мы сообщали о том, что Петербург побил антирекорд по индексу самоизоляции.

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