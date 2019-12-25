Уголовное дело возбудили после падения мужчины с 12 этажа коммуналки в Колпино

В ходе конфликта с сантехником пострадавший выпал из окна. Соседи слышали звон выбиваемого стекла.

В Петербурге возбудили уголовное дело в отношении 19-летнего сантехника, которого подозревают в убийстве гражданина Украины, жителя Луганской области. Об этом стало известно Piter.TV.

Конфликт между мужчинами произошел вечером 12 декабря в коммунальной квартире на проспекте Металлургов в Колпино. В полицию поступило сообщение о драке мужчины и женщины. Заявитель рассказала, что слышала звон выбиваемого стекла. Она считает, что мужчину выкинули из окна.

Труп пострадавшего нашли под окнами дома. Мужчина упал с 12 этажа и от полученных травм скончался.

По подозрению в совершении преступления задержали 19-летнего сантехника. Он рассказал, что между ними возникла ссора. Молодой человек руками нанес несколько ударов по лицу своего оппонента, после этого потерпевший выпал из окна.

Задержанного поместили в изолятор. Расследование продолжается.

Ранее мы писали, что жительница Ханты-Мансийского АО упала с 4 этажа после распития спиртного в Петербурге.

Фото: Piter.TV