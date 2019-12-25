Жительница Ханты-Мансийского АО упала с 4 этажа после распития спиртного в Петербурге

По предварительной информации, девушка принимает антидепрессанты, и ей стало плохо.

Полиция Петербурга проводит проверку после падения 17-летней девушки из окна 4 этажа. Об этом стало известно Piter.TV.

Стражам порядка стало известно, что пострадавшая вместе с 24-летним парнем прибыла в Петербург для отдыха. Молодой человек рассказал, что 8 декабря после распития спиртного в квартире на Московском проспекте девушке стало плохо, и она выпала из окна.

В результате пострадавшую госпитализировали в Детскую городскую больницу №19 с субарахноидальным кровоизлиянием мозга, закрытой травмой грудной клетки, ушибом легких, двухсторонним пристеночным пневмотораксом, ушибом почек, взрывным переломом 12-го позвонка грудного отдела, множественными переломами отростков грудного отдела, закрытым осколочным переломом двух лодыжечных костей слева, в состоянии комы 2 степени, в тяжелом состоянии.

По словам молодого человека, девушка принимает антидепрессанты и состоит на учете в ПНД в Сургуте. Из квартиры изъяли следы пальцев рук, упаковку с таблетками. В отношении парня составили протокол об административном правонарушении.

Ранее мы писали, что годовалого ребенка госпитализировали после того, как мама упала вместе с ним на асфальт на улице Курчатова.

Фото: Piter.TV