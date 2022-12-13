В Петербурге возбудили уголовное дело после концерта Scally Milano

Уголовное дело возбудили по статье "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий".

Стало известно, что после концерта рэпера Scally Milano "Гигант Холле" в Петербурге возбудили уголовное дело. Об этом 24 апреля пишет "Петербургский дневник".

Уголовное дело возбудили по статье "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий". Максимальное наказание составляет до четырех лет лишения свободы. Сейчас полиция устанавливает всех причастных к преступлению.

Напомним, что силовики сорвали концерт рэпера Scally Milano. Появилась информация, что на вечеринке детям продавали алкоголь и запрещенные вещества. Когда в здание "Гигант-холла" ворвались сотрудники полиции, подростки начали скидывать на пол пакетики с наркотиками. Двух детей нашли в состоянии сильнейшего опьянения. Одну фанатку рэпера доставили в больницу. В своем Telegram-канале директор Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина написала, что детям свободно продавали текилу и другие алкогольные напитки.

Ранее "Тату" выступит на матче "Зенит-Спартак" в Петербурге. Лена Катина и Юлия Волкова споют вместе на сцене "Газпром Арены" 7 мая.

Фото: Piter.tv

