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В Петербурге возбудили уголовное дело после концерта Scally Milano
Сегодня, 20:23
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В Петербурге возбудили уголовное дело после концерта Scally Milano

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Уголовное дело возбудили по статье "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий".

Стало известно, что после концерта рэпера Scally Milano "Гигант Холле" в Петербурге возбудили уголовное дело. Об этом 24 апреля пишет "Петербургский дневник". 

Уголовное дело возбудили по статье "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий". Максимальное наказание составляет до четырех лет лишения свободы. Сейчас полиция устанавливает всех причастных к преступлению.

Напомним, что силовики сорвали концерт рэпера Scally Milano. Появилась информация, что на вечеринке детям продавали алкоголь и запрещенные вещества. Когда в здание "Гигант-холла" ворвались сотрудники полиции, подростки начали скидывать на пол пакетики с наркотиками.  Двух детей нашли в состоянии сильнейшего опьянения. Одну фанатку рэпера доставили в больницу. В своем Telegram-канале директор Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина написала, что детям свободно продавали текилу и другие алкогольные напитки.

Ранее "Тату" выступит на матче "Зенит-Спартак" в Петербурге. Лена Катина и Юлия Волкова споют вместе на сцене "Газпром Арены" 7 мая.

Фото: Piter.tv
 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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