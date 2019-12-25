В Петербурге во вторник ожидаются перепады температуры

Ночью было -4 градуса, а днём воздух прогреется до +5 градусов.

Во вторник, 17 марта, в городе на Неве ожидается переменная облачность. Ночью кое-где возможен снег, а вот днём осадков не ожидается. Об этом сообщило ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

В течение дня с запада и северо-запада будет дуть ветер со скоростью 6-11 метров в секунду. Ранним утром столбики термометров показали -2..-4 градуса, днём в Петербурге потеплеет до +3..+5 градусов. Утром на дорогах возможна гололедица, пассажиров и водителей просят быть внимательней на дорогах.

Самая низкая температура в Петербурге 17 марта была зафиксирована в 1888 году, тогда столбик термометра опустился до -25 градусов, самым теплым этот день был в 2015 году – плюс 15 градусов.

Леус в своем Facebook сообщил, что во вторник Петербург попал под влияние гребня антициклона.

Фото: Piter.TV