В Петербурге во вторник будут мороз и солнце

Солнце в начале декабря большая редкость. За 57 лет погодных наблюдений ясно в этот день в Северной столице было всего три раза.

Синоптики обещают Петербургу несколько чудесных декабрьских дней, в город придут мороз и солнце. Об этом сообщили специалисты ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Во вторник, 8 декабря, в Петербурге будет малооблачно, без осадков. Ночью в пригородах температура опустился до -9 градусов, днем в городе будет до -2..-4 градусов.

Солнце в начале декабря большая редкость. За 57 лет погодных наблюдений ясно в этот день в Северной столице было всего три раза. Самое холодное 8 декабря было в 1973 году (-25), а самое тёплое – в 2006 году (+8).

В среду и четверг (9 и 10 декабря) тоже ожидается малооблачная и морозная погода.

Главный синоптик Петербурга рассказал, что в пятницу в городе выпадет снег.

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