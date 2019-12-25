В Петербурге в пандемию число браков снизилось на треть

В то же время число разводов существенно не изменилось.

За время пандемии в Петербурге зафиксировали снижение количества браков на треть. В то же время число разводов существенно не изменилось. Об этом сообщил заместитель руководителя Управления федеральной службы государственной статистики по городу и ЛО Виталий Скогорев на пресс-конференции в ТАСС.

По его словам, в планах правительства до 2025 года поднять уровень рождаемости в Петербурге и области. Напрямую этот показатель зависит от браков и разводов.

Эксперт заявил, что пик по количеству заключенных браков пришелся на 2014 года, когда поженились 57,5 тысяч пар. После этого тенденция пошла на спад. В Ленобласти всплеск активности отметили в 2011 году, когда зарегистрировали более 11 тысяч браков.

В 2020 году с приходом пандемии в городе на Неве зарегистрировали 41 тысячу браков. Это почти на 30% меньше, чем в 2014 году. При этом количество разводов в Петербурге и ЛО в среднем осталось на том же уровне.

По мнению Скогорева, в 2021 году после локдауна ситуация с браками должна выровняться. Только за первое полугодие текущего года в городе заключили на 30% больше браков, чем за первые шесть месяцев 2020 года.

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