В Петербурге вновь уменьшилось суточное число вакцинированных от COVID-19

Запас вакцины в городе составляет 899 012 комплектов доз.

Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге на 11 октября. Согласно документу, в городе вновь уменьшилось суточное число вакцинированных от коронавируса.

За прошедшие сутки первично привились 1 880 человек, вторично вакцинировались 3 887 петербуржцев. К примеру, еще несколько дней назад показатели были в несколько раз выше – за сутки первично привились 3 220 человек, вторично вакцинировались 6 877 петербуржцев.

С начала массовой вакцинации в городе первично привились 1 593 156 человек, из них 1 741 554 человека полностью завершили цикл вакцинации.

Тем временем в Петербурге продолжается массовая вакцинация от ковида. Напомним, с 1 октября в городе в силу вступили новые требования к вакцинации сотрудников.

Фото: pexels.com