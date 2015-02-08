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В Петербурге вновь уменьшилось суточное число вакцинированных от COVID-19
Сегодня, 17:58
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В Петербурге вновь уменьшилось суточное число вакцинированных от COVID-19

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Запас вакцины в городе составляет 899 012 комплектов доз.

Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге на 11 октября. Согласно документу, в городе вновь уменьшилось суточное число вакцинированных от коронавируса. 

За прошедшие сутки первично привились 1 880 человек, вторично вакцинировались 3 887 петербуржцев. К примеру, еще несколько дней назад показатели были в несколько раз выше – за сутки первично привились 3 220 человек, вторично вакцинировались 6 877 петербуржцев. 

С начала массовой вакцинации в городе первично привились 1 593 156 человек, из них 1 741 554  человека полностью завершили цикл вакцинации.

Тем временем в Петербурге продолжается массовая вакцинация от ковида. Напомним, с 1 октября в городе в силу вступили новые требования к вакцинации сотрудников.

Фото: pexels.com

Теги: вакцинация, коронавирус, статистика
Категории: Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Лента новостей,

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