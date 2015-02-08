В Петербурге вновь уменьшилось суточное число вакцинированных от COVID-19

Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге на 11 октября. Согласно документу, в городе вновь уменьшилось суточное число вакцинированных от коронавируса.
За прошедшие сутки первично привились 1 880 человек, вторично вакцинировались 3 887 петербуржцев. К примеру, еще несколько дней назад показатели были в несколько раз выше – за сутки первично привились 3 220 человек, вторично вакцинировались 6 877 петербуржцев.
С начала массовой вакцинации в городе первично привились 1 593 156 человек, из них 1 741 554 человека полностью завершили цикл вакцинации.
Тем временем в Петербурге продолжается массовая вакцинация от ковида. Напомним, с 1 октября в городе в силу вступили новые требования к вакцинации сотрудников.
Фото: pexels.com
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