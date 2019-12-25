В Петербурге более 1,7 млн человек завершили цикл вакцинации от ковида

Запас вакцины в городе составляет 888 495 комплектов доз.

Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге на 6 октября. Согласно документу, с начала массовой вакцинации в Петербурге первично привились 1 576 593 человека, а 1 706 151 человек полностью завершили цикл вакцинации.

Также в городе увеличилось суточное число вакцинированных от ковида. За прошедшие сутки первично привились 3 220 человек, вторично вакцинировались 6 877 петербуржцев.

Тем временем в Петербурге продолжается массовая вакцинация от ковида. Напомним, с 1 октября в городе в силу вступили новые требования к вакцинации сотрудников.

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