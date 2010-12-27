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В Петербурге выявлены трое заболевших корью
Сегодня, 14:47
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lesjasap
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В Петербурге выявлены трое заболевших корью

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Три человека вернулись из поездок в Петербург с инфекционным заболеванием - корью.

Три петербуржца заражены корью. Двое взрослых привезли инфекционное заболевание из Италии, ребенок - из Дагестана. Об этом сообщают представители Роспотребнадзора. 
 
Однако, специалисты отмечают, что за последний год в России выявлено низкий уровень заболевания данным недугом. Большинство случаев характерны для тех, кто никогда не делал прививки от кори. 
 
Наибольшее количество заболевших регистрируется в Москве, Московской области и Дагестане. Эксперты заявляют, что в Европе установлен эпидемический подъем заболевания. Многие пострадавшие посещали Румынию и Италию. За год из-за кори побило 30 человек по всему миру. 
Теги: дагестан , забоевание , инфекция , италия , корь , поездки за границу , румыния
Категории: Происшествия Новости СПб

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