В Петербурге выявлены трое заболевших корью

Три человека вернулись из поездок в Петербург с инфекционным заболеванием - корью.

Три петербуржца заражены корью. Двое взрослых привезли инфекционное заболевание из Италии, ребенок - из Дагестана. Об этом сообщают представители Роспотребнадзора.

Однако, специалисты отмечают, что за последний год в России выявлено низкий уровень заболевания данным недугом. Большинство случаев характерны для тех, кто никогда не делал прививки от кори.

Наибольшее количество заболевших регистрируется в Москве, Московской области и Дагестане. Эксперты заявляют, что в Европе установлен эпидемический подъем заболевания. Многие пострадавшие посещали Румынию и Италию. За год из-за кори побило 30 человек по всему миру.