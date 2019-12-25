В Петербурге выявили почти 80 неочищенных дворов

В инспекции напомнили, что снегоочистка пешеходных дорожек и детских площадок должна начинаться не позднее, чем при выпадении снега более трёх сантиметров.

В Петербурге продолжают мониторить зимнюю уборку: накануне специалисты осмотрели 88 дворов, в 90% из них выявлены нарушения. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции.

В проверенных дворах были не очищены детские площадки и пешеходные дорожки. Специалисты ГАТИ готовят документы для объявления предостережений.

Отмечается, что при осмотре территорий МО "Сестрорецк" недостатки были выявлены лишь на одном из десяти осмотренных объектов.

В инспекции напомнили, что снегоочистка пешеходных дорожек и детских площадок должна начинаться не позднее, чем при выпадении снега более трёх сантиметров.

В Петербурге к концу недели ожидается оттепель.

Фото: ВКонтакте / ГАТИ | Правительство Санкт-Петербурга