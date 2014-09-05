В Петербурге вырос спрос на пятизвездочные отели в связи с проведением ПМЭФ

В 2,5 раза вырос спрос на отели "пять звёзд" по сравнению с 2019 годом.

В Петербурге вырос спрос на пятизвездочные отели. Это связано с предстоящим XXIV Петербургским международным экономическим форумом. Об этом сообщили в пресс-службе агентства делового туризма "Аэроклуб" в четверг, 27 мая.

Так, в 2,5 раза вырос спрос на отели "пять звёзд" по сравнению с 2019 годом, а средняя стоимость ночи выросла на 6%. Аналитики также отметили, что четырехзвездочные отели подешевели на 20%. Этот факт радует бизнес-туристов, поэтому спрос на данный сегмент отелей вырос на 34%. Средняя стоимость ночи в отеле составляет 14,5 тыс. рублей. Кроме того, наблюдается спад спроса на трехзвездочные отели, который составляет 80%. Стоимость ночи в отеле обойдётся гостям Петербурга в 7,9 тыс. рублей.

Известно, что 47% туристов забронировали номера в четырехзвездочных отелях, 26% бизнес-туристов заедут в отели "пять звёзд" и ещё 11% граждан остановятся в отелях "три звезды".

Ранее мы писали, что власти Петербурга утвердили регламент работы гостиниц на время проведения ПМЭФ.

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