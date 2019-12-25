В Петербурге выбрали лучших детских врачей

Маленькие пациенты нарисовали 6088 рисунков в поддержку любимых медиков.

В Петербурге при поддержке правительства города прошел 10-й конкурс народного признания "Наш любимый врач". Награду получили два десятка докторов. Об этом рассказали в Комитете по здравоохранению.

Участие в конкурсе приняли педиатры и детские врачи-специалисты лечебно-профилактических учреждений города. За месяц на сайте конкурса петербуржцы оставили 21 877 голосов и около 12 тысяч отзывов и историй выздоровления. Маленькие пациенты нарисовали 6088 рисунков в поддержку любимых медиков. Список победителей размещен на сайте Комздрава.

Ранее "Миссис Санкт-Петербург" рассказала об испытаниях на конкурсе красоты.

Фото: pexels.com